Continua a crescere il numero di guariti dal Covid-19, calano di nuovo i decessi

Continua incessante l'aumento delle persone guarite dall'infezione da Sars Covid-2, 96.276 in totale. Lo riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite ben 3.031 persone, il secondo dato maggiore dall'inizio dell'emergenza. Nonostante il numero totale delle vittime salga a 29.958, sono 274 i decessi in più rispetto a ieri, in netto calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 369. Continua il calo delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia. Sono infatti 89.624 le persone che stanno ancora affrontando l'infezione, 1.904 in meno di ieri. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 1.401, in linea rispetto a ieri quando erano stati 1.444. Il numero totale di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sale invece a 215.858. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 32.015 in Lombardia, 14.469 in Piemonte, 8.011 in Emilia-Romagna, 6.534 in Veneto, 4.716 in Toscana, 3.248 in Liguria, 4.348 nel Lazio, 3.247 nelle Marche, 2.800 in Puglia, 2.139 in Campania, 2.127 in Sicilia, 1.770 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Trento, 927 in Friuli Venezia Giulia, 633 in Calabria, 583 in Sardegna, 551 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Molise, 155 in Basilicata (dove si registrano 16 casi in meno frutto di un riconteggio), 141 in Umbria e 130 in Valle d'Aosta.Per quanto concerne i tamponi utilizzati per diagnosticare il virus, ne sono stati effettuati 2.381.288 dall'inizio dell'emergenza e 70.359 da ieri, di nuovo in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 64.263. Sono invece 1.563.557 le persone sottoposte al test. Continua ad alleggerirsi inoltre la pressione sugli ospedali grazie a un nuovo calo di ricoverati e persone in terapia intensiva. Ma cala in maniera importante anche il numero di persone in isolamento domiciliare. Delle 89.624 contagiate dal coronavirus 15.174 sono ricoverate con sintomi, 595 in meno di ieri; 73.139 si trovano in isolamento domiciliare, 1.287 in meno; e 1.311 in terapia intensiva, 22 in meno di ieri. Il calo del numero delle terapie intensive è ormai costante da un mese. (Rin)