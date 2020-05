Coronavirus: Algeria, sette morti e 185 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha registrato 185 nuovi casi di coronavirus e sette nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Salgono così a 5.182 i contagi totali e a 483 i decessi. I guariti sono invece 2.323, inclusi 126 pazienti dimessi nelle ultime 24 ore. Il trend è più o meno in linea con i 190 contagi e i cinque decessi registrati ieri. Il ministro del commercio algerino Kamel Rezig ha recentemente dichiarato che il grande afflusso nei negozi in Algeria ha provocato un aumento di casi di coronavirus in questi ultimi giorni. Secondo quanto riferisce la stampa algerina, il ministro ha assicurato che "la riapertura di alcune imprese pochi giorni fa è giunta dopo un declino della diffusione dell’epidemia". Tuttavia, "il mancato rispetto di alcuni operatori economici e di alcuni cittadini delle misure di prevenzione è all'origine della decisione di sospendere nuovamente queste attività commerciali", ha affermato Rezig. (Ala)