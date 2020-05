Imprese: Profumo (Leonardo), focalizzati su esecuzione del Piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha reagito immediatamente alla pandemia di Covid-19 con l’obiettivo prioritario di assicurare la piena tutela della salute e della sicurezza delle nostre persone, preservando la continuità del business e della produzione. Così l’amministratore delegato Alessandro Profumo al termine della riunione odierna del consiglio di amministrazione presieduto da Giovanni De Gennaro, che ha approvato all’unanimità i risultati del primo trimestre 2020. Sottolineando che i risultati trimestrali sono stati in linea con le attese fino all’impatto della pandemia, l’Ad ha ribadito che “abbiamo rallentato ma mai fermato le attività essendo un business strategico per i nostri clienti nei paesi chiave”. L’azienda, ha aggiunto, sta sostenendo le istituzioni con i propri prodotti e tecnologie, utilizzando gli elicotteri in configurazione Ems per il trasporto di pazienti, il C27J per il trasporto di materiale sanitario e stiamo fornendo comunicazioni protette. “I nostri servizi satellitari stanno garantendo la connettività, e la cyber security sta supportando il lavoro da remoto e prevenendo attacchi informatici: non siamo ancora in grado di quantificare l’impatto del Covid-19 nel 2020, ma crediamo fermamente nei nostri solidi fondamentali e rimaniamo interamente focalizzati sull’esecuzione del Piano industriale volto a creare valore per tutti i nostri stakeholder”, ha aggiunto. (Com)