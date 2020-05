Governo: Gelmini (FI), non ci interessano giochi di palazzo, non sosterremo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Forza Italia non interessano i giochi di Palazzo, "non abbiamo alcuna intenzione di sostenere Conte". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia (FI) alla Camera dei deputati, intervenendo a "InVivaVoce", su Radio1 Rai. "Oggi siamo in emergenza e ciascuno di noi deve fare la propria parte", ha detto Gelmini. "Le proposte avanzate da Forza Italia ai provvedimenti del governo sono fatte in una logica costruttiva, noi vogliamo aiutare il Paese a risollevarsi: il governo le deve accogliere", ha aggiunto. "Noi temiamo che nel Paese, da qui a settembre, possa montare una rabbia sociale rispetto alla quale il governo deve dare risposte", ha concluso l'esponente di FI.(Com)