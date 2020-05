I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: premier Ahmed, opposizione non sfrutti rinvio elezioni legislative per "azioni incostituzionali" - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha messo in guardia l'opposizione dallo sfruttare il rinvio delle elezioni per impadronirsi del potere con mezzi incostituzionali. In un discorso pubblicato sulla sua pagina Facebook, Ahmed ha avvertito che chiunque promuoverà "manovre incostituzionali per impadronirsi del potere" nel paese sarà punito dalla legge. Ieri il Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf), il partito al governo dell'omonima regione settentrionale, ha annunciato l’intenzione di ignorare la decisione del governo di rinviare le elezioni parlamentari a causa dell’emergenza coronavirus e di voler proseguire con il processo elettorale, invitando anche le altre regioni etiopi “che credono nell'autodeterminazione” a fare lo stesso. (Res)