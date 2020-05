© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi Bassi: coronavirus, dal primo giugno riapriranno cinema, ristoranti e teatri - Il governo dei Paesi Bassi consentirà a cinema, ristoranti e teatri di riaprire e riprendere le attività rispettando determinate misure di distanziamento sociale a partire dal primo giugno, se l’emergenza legata al Covid-19 resterà sotto controllo. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito web del governo di Amsterdam. "Se il virus resterà sotto controllo sarà possibile riaprire le scuole secondarie (…) cinema, ristoranti, caffè e istituzioni culturali (come sale da concerto e teatri), ma a determinate condizioni: un un massimo di 30 persone (compreso il personale) e con la possibilità di restare distanziate un metro e mezzo", si legge nella nota secondo cui riapriranno anche i musei e le sale per le cerimonie. Ieri sera il premier olandese, Mark Rutte, ha annunciato che dalla prossima settimana inizierà l’allentamento delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Rutte ha delineato un programma di quattro mesi che prevede la graduale rimozione delle restrizioni sociali che si concluderà a settembre. "Abbiamo fatto progressi insieme, i dati si stanno evolvendo nella giusta direzione", ha detto Rutte nel suo messaggio televisivo alla nazione. "La prima fase dell'epidemia è alle nostre spalle. Questa è una fase di transizione rispetto al contesto attuale di distanziamento sociale", ha aggiunto il premier olandese. (segue) (Res)