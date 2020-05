© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: premier Philippe, uscita dalla quarantena 11 maggio è una buona notizia - L'uscita progressiva della Francia dal confinamento imposto nell'ambito della crisi del coronavirus "può essere intrapresa questo lunedì 11 maggio. È una nuova tappa contro l'epidemia. È una buona notizia per la Francia, per i francesi". Lo ha detto li primo ministro francese, Edouard Philippe, presentando gli ultimi dettagli del piano preparato dal governo. "La buona notizia è che siamo in grado di confermare l'uscita dal confinamento sull'insieme del territorio metropolitano. La notizia meno positiva è che alcuni dipartimenti hanno dei risultati meno buoni del previsto", ha spiegato il capo del governo. Philippe ha poi spiegato la differenza tra i dipartimenti classificati con il colore verde e quelli con il coloro rosso, a seconda della situazione della crisi. Il premier ha affermato che i primi rappresentano "la maggior parte del paese" e al loro interno è stato possibile frenare l'avanzata del virus. "Se si mantengono in verde nelle prossime tre settimane, all'inizio del mese di giugno potremo puntare a una nuova tappa" dove sarà possibile riaprire "licei, caffè, ristoranti", ha detto il primo ministro. "Negli altri dipartimenti il virus circola ancora attivamente" e gli ospedali sono sotto "forte tensione", ha dichiarato Philippe. "Sono quelli che si chiamano dipartimenti rossi. L'uscita dl confinamento è possibile con alcune restrizioni: niente apertura delle scuole, niente apertura di parchi e giardini", ha aggiunto. (segue) (Res)