- Regno Unito: portavoce di Johnson, allentamento lockdown sarà molto limitato - Il portavoce del primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato oggi che l'allentamento delle misure restrittive di settimana prossima sarà estremamente limitato. Secondo quanto affermato dal portavoce come riportato dalla stampa britannica, il premier Johnson intende adottare un approccio cauto di modo da evitare un secondo picco di infezioni. Quest'intenzione verrà sottolineata durante il suo annuncio del 10 maggio riguardo alle prossime mosse nella battaglia contro il coronavirus. Durante una riunione del consiglio dei ministri, Johnson ha dichiarato che il Regno Unito avanzerà "con la massima cautela" e che ogni decisione riguardante l'allentamento del lockdown sarà basata su dati scientifici. "Ci troviamo in un momento critico nella lotta contro il virus e non prenderemo nessuna decisione che rischi i sacrifici e l'impegno del pubblico", ha dichiarato il portavoce del premier. Molti ministri condividono la preoccupazione del premier sull'eventualità che un rapido allentamento del lockdown possa portare a nuovo picco di infezioni che potrebbe riempire gli ospedali e obbligare il governo a bloccare l'economia per una seconda volta. (segue) (Res)