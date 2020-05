© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlandia: governo in smart working, potenziale contagio per due ministri - Il governo finlandese lavorerà a distanza almeno sino alla fine di questa settimana come precauzione. È quanto annunciato da una nota dell’esecutivo, secondo cui la misura segue la notizia del potenziale contagio di due ministri. Martedì, infatti, il ministro degli Affari sociali e della Salute Aino-Kaisa Pekonen e il ministro del Lavoro Tuula Haatainen sono stati nella stessa stanza con una persona sospettata di aver contratto la malattia. Pekonen e Haatainen hanno partecipato ieri a una riunione del governo. (segue) (Res)