- Portogallo: governo al lavoro su tre scenari per presidenza Ue 2021 - Il governo del Portogallo sta lavorando su tre scenari distinti nell'ambito dei preparativi, in vista della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, alla luce delle variabili poste dall'andamento della pandemia del coronavirus. E' quanto comunicato dal segretariato di stato portoghese per gli Affari europei, Ana Paula Zacarias. Parlando durante una conferenza a Sao Bento, Zacarias ha illustrato alcuni aspetti su cui sta lavorando il governo di Lisbona in vista della presidenza di turno che inizierà nel gennaio 2021. Il sottosegretario portoghese ha evidenziato che il governo "avrà flessibilità" come evidenziato anche dall'attuale comportamento della presidenza di turno croata e come dovrà regolarsi anche la prossima presidenza di turno tedesca. "Ci dobbiamo adattare alle circostanze. Stiamo lavorando in questo momento su tre scenari, uno dei quali prevede condizioni favorevoli, nelle quali sarà possibile viaggiare", ha osservato Zacarias secondo cui gli altri scenari prevedono invece video conferenze o un programma di incontri limitato a causa dell'impossibilità degli spostamenti per il coronavirus. (Res)