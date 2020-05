I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Istat, nel primo trimestre calo del 5,8 del commercio, crolla l'export ma solo di beni non alimentari - L’impatto del Covid-19 sull’economia italiana è profondo ed esteso, segnala l'Istat nella sua nota congiunturale di aprile sui dati di marzo e sul primo trimestre dell'anno. La stima preliminare del Pil riferita al primo trimestre ha fornito una prima quantificazione degli effetti della crisi sull’economia: la caduta dell’attività economica rispetto al trimestre precedente è stata pari al 4,7 per cento mentre la variazione acquisita per il 2020 è del 4,9 per cento in meno. A marzo, le misure di contenimento dell’epidemia in Italia e nei principali paesi partner commerciali hanno avuto effetti negativi sugli scambi con l’estero del Paese. Mentre le vendite al dettaglio hanno registrato un crollo per i beni non alimentari, in presenza di un deciso aumento del commercio elettronico. L'Istituto di statistica dedica un approfondimento della nota di aprile all’analisi dell’impatto del lockdown sul commercio estero dell’Italia fornendo una prima quantificazione dell’impatto della caduta del commercio mondiale sul settore manifatturiero. Dallo studio di dettaglio, in Italia il reale e drastico crollo delle vendite a marzo riguarda il settore dei beni non alimentari, dove si segnala un crollo del 36 per cento. I beni alimentari invece si mantengono sostanzialmente stazionari, con una leggera flessione (0,4 per cento). Il commercio al dettaglio diminuisce nel trimestre 2020, il periodo segnato dall’emergenza coronavirus e dal lockdown, del 5,8 per cento rispetto al primo trimestre 2019. Non un tonfo, quindi. Qualcosa sembra aver frenato il calo del mercato nella caduta. Primo: il commercio dei beni alimentari registra un aumento di circa il 2 per cento nel trimestre. Va bene la grande distribuzione, più del piccolo negozio di quartiere, ma soprattutto va a gonfie vele l’e-commerce anche nel settore cibo (in aumento del 20 per cento). Altro settore commerciale che è rimasto in positivo, anzi in rimonta, modificando anche gli indici delle importazioni, è quello degli apparecchi elettronici come computer e tablet. Rispetto all’export, nel confronto trimestrale, se pesante è stato il colpo ai prodotti di beni durevoli e semi lavorati indirizzati ai mercati internazionali (tessile-abbigliamento-pelli in calo del 4,1 per cento a marzo, macchinari in calo del 3,8, autoveicoli in calo del 3,7 ), effetti più contenuti si registrano, anche qui, per quanto riguarda prodotti alimentari e bevande, in calo solo dell’1,9 per cento. L’impatto del lockdown dei paesi esteri - è la stima dell’Istat - porterebbe in dote una flessione del 3,4 per cento su base annua del valore del settore manifatturiero italiano, di cui lo 0,5 per cento solo a causa della contrazione dell’economia tedesca, che incide soprattutto su metallurgia, chimica, automotive, apparecchi elettrici, gomma e plastica. La chiusura delle attività ha penalizzato soprattutto le imprese esportatrici, meno quelle con vocazione sui mercati extra Ue a controllo estero e in misura ancora più accentuata- è l’annotazione - se si elimina dal confronto il settore della cantieristica, cioè Fincantieri. Eppure, a partire dall’ultima settimana di aprile, lo studio Istat segnala anche una ripresa di fiducia dei cittadini sull’economia basato sull’analisi dei flussi di Twitter. (segue) (Rin)