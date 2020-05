I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Iss, virus scomparirà solo quando avremo il vaccino - Gli obiettivi della fase due dell'emergenza coronavirus sono: "Contenere la diffusione del virus, poiché verra eliminato solo quando avremo il vaccino; fare in modo che la quantità dei nuovi casi sia gestibile dal sistema sanitario; e monitorare i dati perchè sono importanti per capire se le misure che prendiamo sono giuste per evitare la risalita della curva epidemica". Lo ha affermato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari sociali della camera sulle iniziative volte al monitoraggio dei contatti interpersonali nell’ambito delle misure di contrasto dell’emergenza coronavirus. (segue) (Rin)