- India: coronavirus, al via operazione di rimpatrio di quasi 15 mila indiani - È iniziata oggi la vasta operazione, denominata Vande Bharat Mission, di rimpatrio di migliaia di indiani bloccati all’estero a causa della pandemia di coronavirus e in difficoltà. Il programma di oggi, pubblicato dall’ufficio stampa del governo, prevede voli speciali della compagnia di bandiera Air India per Abu Dhabi, Dubai, Riad, Doah, Londra, Singapore, Kuala Lumpur, San Francisco, Manila e Dacca, per un totale di 2.300 passeggeri che faranno ritorno a Kochi (Cochin), Kozhikode, Mumbai, Nuova Delhi, Hyderabad, Ahmedabad e Srinagar. Il piano generale, predisposto dai ministeri degli Esteri e dell’Aviazione civile, comprende 12 paesi – Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Malesia, Stati Uniti, Filippine, Bangladesh, Singapore, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Oman e Qatar – e 14.800 passeggeri. (segue) (Res)