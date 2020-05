© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: coronavirus, premier Khan annuncia riapertura paese da sabato - Le autorità del Pakistan annulleranno sabato 9 maggio la serrata in vigore per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Imran Khan nel corso di un discorso alla nazione trasmesso dalla televisione pubblica. La decisione, ha spiegato il capo del governo di Islamabad, è stata assunta perché le fasce più svantaggiate della popolazione “non possono continuare a vivere chiusi in casa”, malgrado la curva dei contagi sia ancora in rialzo. “Sappiamo che stiamo assumendo questa decisione in un momento in cui i contagi continuano a salire, ma l’aumento è inferiore a quello che ci aspettavamo”, ha aggiunto Khan. In Pakistan, dopo cinque settimane di serrata generale, sono stati registrati oltre 24 mila casi di contagio da coronavirus e 564 morti per Covid-19. (segue) (Res)