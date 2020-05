© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: coronavirus, quattro nuovi casi di contagio portano il totale a 1.044 - Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha riportato quattro nuovi casi di Covid-19, portando il numero totale dei contagi a 1.044. Chuang Shuk-kwan, capo della sezione per le malattie infettive del Chp, ha dichiarato durante una conferenza stampa che tutte e quattro le infezioni sono state importate dal Pakistan: si tratta di quattro maschi di età compresa tra 11 e 47 anni. Chuang ha affermato che i pazienti erano tutti asintomatici ed erano stati ricoverati in ospedale dopo essere risultati positivi al virus all'AsiaWorld Expo, al loro arrivo all'aeroporto internazionale di Hong Kong. Secondo l'Autorità ospedaliera di Hong Kong, un paziente confermato è stato dimesso dall'ospedale, ma è risultato di nuovo positivo al coronavirus ed è stato rimandato in ospedale per un periodo di osservazione. Hong Kong non aveva registrato nessun nuovo caso di Covid-19 per 18 giorni consecutivi. Il governo dell'ex colonia britannica ha deciso di distribuire gratuitamente maschere facciali riutilizzabili ai residenti, per alleviare la carenza di dispositivi di protezione. (Res)