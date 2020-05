I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: scarcerato uno dei presunti autori di "sabotaggio elettrico" del 2019 - Le autorità venezuelane hanno scarcerato nella notte Otiniel Ramos arrestato ad aprile con l'accusa di aver sabotato la rete elettrica e ritenuto un "prigioniero politico" dalle opposizioni. Lo ha riferito "Foro Penal venezolano", organizzazione non governativa impegnata da tempo monitorare la situazione delle carceri e dei diritti umani nel paese, i cui rapporti sono da tempo riconosciuti dall'Organizzazione degli stati americani (Osa). Ramos, già dipendente della Corporacion Eléctrica Nacional (Corpoelec), era rinchiuso nella sede della Direzione generale della controintelligence militare (Dgcim) a Caracas. L'uscita di Ramos segue di poche ore il rilascio di altri 23 tra prigionieri "comuni e politici" detenuti nella sede del Servizio bolivariano di intelligence nazionale (Sebin), il palazzo nel centro di Caracas conosciuto con il nome di "Elicoide". Per il governo venezuelano gli attacchi alla rete elettrica sono parte di una strategia ordita dall'estero per destabilizzare il paese e provocare la caduta del presidente Nicolas Maduro. (segue) (Res)