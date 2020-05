I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro denuncerà Usa per presunto coinvolgimento in operazione Gedeon - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che denuncerà gli Stati Uniti al Tribunale penale internazionale (Tpi) e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il loro presunto coinvolgimento nell’operazione militare Gedeon, denunciata dalle autorità di Caracas. “Andremo al Tribunale penale internazionale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ho dato istruzioni dirette al ministro degli Esteri Jorge Arreaza e all'ambasciatore presso le Nazioni Unite, Samuel Moncada, per preparare una forte denuncia", ha detto Maduro in un incontro virtuale con la stampa. Nel caso del Tpi Maduro la denuncia si sommerà a quella già presentata da Caracas lo scorso febbraio per le "misure coercitive" adottate unilateralmente dal governo degli Stati Uniti nei confronti del paese caraibico. (segue) (Res)