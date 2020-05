Croazia-Italia: ministri Cappelli e Franceschini, colloquio sulle misure per facilitare i viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo della Croazia, Gari Cappelli, ha avuto oggi un colloquio in video con l'omologo, Dario Franceschini discutendo misure e piani per il settore turistico e la stesura di procedimenti per facilitare i viaggi. Lo ha comunicato il sito web di informazione "Tportal" citando una nota del ministero croato. Cappelli ha affermato che "l'Italia è uno dei nostri mercati turistici più importanti" e che "a causa della situazione attuale è necessaria, ora più che mai, la cooperazione tra tutti i paesi dell'Ue, soprattutto tra i leader del settore del turismo". Franceschini ha ribadito che "tutti i paesi ragionano sulle soluzioni migliori per attivare e stabilizzare il mercato turistico, sia interno che estero". In tal senso, è necessario "trovare una soluzione congiunta al livello dei paesi dell'Ue, nel senso di ulteriori misure che contribuirebbero alla sicurezza nel turismo". In base ai dati del sistema eVisitor, sono stati registrati in Croazia nel corso del 2019 1,2 milioni di ingressi e 5,5 milioni di pernottamenti di turisti provenienti dall'Italia. Secondo i dati della Banca nazionale croata, le entrate derivate dalla presenza di turisti italiani in Croazia nel corso del 2019 sono stimate a circa un miliardo di euro. (Seb)