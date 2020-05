Imprese: Simest, anche ad aprile boom di finanziamenti alle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata imposta alle imprese clienti a causa del Covid-19 e l’operatività in smart working al 100 per cento delle strutture operative dell’azienda non hanno fermato nel mese di aprile l’attività di Simest in favore della crescita delle piccole e medie imprese italiane. Così il comunicato stampa della società, che con Sace assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’azienda, si legge nella nota, ha continuato a lavorare a pieni ritmi contrattualizzando 52 operazioni di Finanziamento agevolato per circa 17 milioni di euro: risorse che “permetteranno a 43 imprese italiane di internazionalizzarsi e rafforzare la propria capacità di export, promuovendo il Made in Italy nel mondo”. Contemporaneamente, prosegue il documento, sono stati deliberati 121 nuovi interventi a favore di altre 96 imprese per ulteriori 37 milioni di euro. Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle 43 imprese beneficiarie delle contrattualizzazioni di aprile: 13 si trovano in Lombardia (per 3,95 milioni di euro); 6 in Veneto (per 3,73 milioni di euro); cinque nel Lazio ( per 2,32 milioni); quattro nelle Marche (per 1,28 milioni); quattro in Campania (per 370 mila euro); tre in Toscana (per 2,78 milioni); due in Piemonte (per 475 mila euro); una in Puglia ( per un milione); e altrettante in Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Trentino Aldo Adige, rispettivamente per 400 mila, 250 mila, 160 mila, 118 mila e 40 mila euro. (segue) (Com)