Coronavirus: Pirelli offre bici elettriche a dipendenti Asst Fatebenefratelli Sacco

- Pirelli e l’Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) Fatebenefratelli Sacco hanno annunciato l’avvio dell’iniziativa “RIDE Safe”, grazie alla quale ai dipendenti dell’ospedale dei bambini Vittorio Buzzi e dell’ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano viene offerto il noleggio gratuito di 14 biciclette elettriche di Pirelli Cycl-e around, il servizio di noleggio bici a pedalata assistita ideato da Pirelli per la mobilità sostenibile. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale le biciclette consentono “di muoversi in città, raggiungere il luogo di lavoro o le altre destinazioni rispettando le misure di distanziamento sociale, senza usare i mezzi pubblici e riducendo il traffico automobilistico, con la possibilità di coprire anche più ampie distanze rispetto alle biciclette tradizionali”. (segue) (Com)