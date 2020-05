Coronavirus: Pirelli offre bici elettriche a dipendenti Asst Fatebenefratelli Sacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, prosegue la nota, i dipendenti dei due ospedali avranno la possibilità fino al 10 luglio di utilizzare le eBike per un periodo di due settimane, al termine delle quali verranno sanificate e affidate ad altri colleghi. “Siamo molto grati a Pirelli per questa iniziativa, da subito accolta con grande entusiasmo dai dipendenti della nostra Asst: grazie al servizio che ci è stato offerto i nostri professionisti hanno la possibilità di muoversi in modo sostenibile, rispettando tutte le misure di distanziamento sociale”, ha commentato il direttore generale di Asst Fatebenefratelli Sacco, Alessandro Visconti. L’avvio di questo nuovo servizio, ha aggiunto Francesco Bruno, head of micromobility solutions di Pirelli, vuole essere “un segnale di sostegno a quanto questi professionisti stanno facendo”. Il progetto, stando alle sue affermazioni, rappresenta un primo test pilota rivolto alle aziende per verificarne l’interesse da parte degli utilizzatori, e si inserisce nello studio di sviluppo dell’iniziativa su larga scala, che potrà in futuro coinvolgere anche altre città. (Com)