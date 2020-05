Fase 2: Lega, governo incurante difficoltà Paese, no a sanatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e senatori bergamaschi della Lega dichiarano in una nota: "Mentre il sostegno dello Stato per tantissime famiglie è ancora un miraggio, mentre il governo tentenna sulle riaperture quasi incurante delle difficoltà di categorie provate dalla crisi economica, il governo che fa? Pensa alla sanatoria degli immigrati clandestini, da inserire nelle campagne e nei lavori agricoli. Un'altra umiliazione a Bergamo e alle altre province più colpite che rischiano ora di avere decine di migliaia di disoccupati. E purtroppo non è una barzelletta: è l'ennesimo schiaffo che questa rabberciata compagine governativa dà a milioni di italiani, in un momento in cui va sostenuta la ripresa delle nostre aziende e garantito il posto ai nostri lavoratori. Noi, però, non ci fermeremo e impediremo la nuova invasione che Zingaretti, Renzi e Conte hanno ormai pianificato". (Com)