Imprese: Dettori (Assimpredil Ance) a Nova, bene "ecosisma bonus", sarebbe meglio prolungare a 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una misura molto buona, anche se si potrebbe essere più coraggiosi nella durata. Comunque un'ottima cosa, anche se "è un po' avvilente che ci sia stato bisogno di un virus". Così Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance, Associazione delle Imprese Edili e Complementari di Milano Lodi, Monza e Brianza, parlando con "Agenzia Nova", ha definito “l'ecosisma bonus”, la misura che potrebbe essere introdotta nel cosiddetto “decreto Aprile” che prevede un bonus del 110 per cento per incentivare interventi di risparmio energetico, installazione di pannelli fotovoltaici e adeguamenti antisismici. Dettori, in particolare, ha rilevato alcuni fattori positivi: “Uno è l'aver individuato un super incentivo che va anche oltre il costo della realizzazione e l'aver messo a posto il sacrificio del tasso di sconto che si doveva pagare da parte dei privati per la cessione del credito d'imposta, poi c'è anche la capacità di ampliamento dello sconto in fattura e la libera cedibilità del credito a qualsiasi soggetto, quindi anche alle banche. Che era un elemento molto critico che prima mancava nella formulazione”. Dettori ha poi ricordato che “si assecondano una serie di indicazioni che Ance è un po' di tempo che fa presente al governo. È un po' avvilente che ci sia stato bisogno di un virus, ma nella disavventura, di un'emergenza sanitaria, meno male che tutta una serie di istanze sono state assecondate”. (segue) (Rem)