Fase 2: Provincia di Monza Brianza pronta a riaprire i cantieri di strade e scuole

- La Provincia di Monza Brianza si sta preparando alla riapertura dei cantieri sospesi nel periodo di lockdown, durante il quale l’attività amministrativa necessaria a garantire ai numerosi fornitori di ricevere i pagamenti dovuti in tempi brevi e non aggravare ulteriormente le condizioni delle imprese chiuse è proseguita in modalità smart working. “Anche il nostro ente si avvia alla fase 2 organizzando le attività necessarie alla ripartenza dei cantieri sospesi nella fase più critica dell’emergenza, tenendo anche conto dei nuovi protocolli di sicurezza che incidono notevolmente nella gestione organizzativa e dei costi”, .spiega in una nota il presidente della Provincia, Luca Santambrogio. “Come oramai diciamo da tempo - prosegue - la Provincia ha un ruolo centrale in un territorio per favorire gli investimenti e il movimento delle risorse. Anche in questa emergenza globale siamo riusciti a dimostrarlo non fermando le attività e i pagamenti ai fornitori, ossigeno prezioso per molti che sono stati costretti al lockdown”. Sul sito dell’ente, ai fini della trasparenza, è stato pubblicato l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al primo trimestre 2020: in questo arco di tempo la Provincia ha mediamente pagato i propri fornitori con una media di 17,93 giorni di anticipo sulla scadenza. Un dato migliorativo rispetto al complesso del 2019 in cui il dato rappresentava un anticipo sulle scadenze di 11,46 giorni. Sul fronte delle manutenzioni delle strade sono stati liquidati 1.443.300 euro per lavori eseguiti prima del lockdown; 150.000 mila sono stati liquidati per manutenzioni varie negli edifici scolastici, mentre circa 40.000 euro sono stati spesi per interventi urgenti richiesti dalle scuole nei giorni di chiusura. (segue) (com)