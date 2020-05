Fase 2: Provincia di Monza Brianza pronta a riaprire i cantieri di strade e scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora sono in corso le procedure necessarie per programmare la ripartenza dei cantieri con le modalità per garantire il pieno rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori. Gli uffici tecnici sono operativi per riprogrammare una partenza graduale integrando i progetti già elaborati con i piani di sicurezza anti-Covid approvati a livello nazionale tra le parti sociali che comportano un nuovo calcolo delle risorse necessarie per finanziare i costi della sicurezza previsti in ogni singolo cantiere. Pur non essendo ancora definita una data possibile di partenza, si stanno definendo le procedure necessarie di adeguamento dei piani di sicurezza e la valutazione degli oneri di sicurezza aggiuntivi per i primi cantieri in programma: l’ampliamento del centro scolastico di Vimercate mediante realizzazione di un nuovo edifico destinato ad aule e servizi, per un importo complessivo d’investimento di 3.514.229,41 euro; il rifacimento delle coperture presso il L.C. B. Zucchi di Monza, per un investimento di 1.341.000,00 euro; il rifacimento di parte delle coperture in edifici scolastici vari (Europa Unita di Lissone – Fermi di Desio – Hensemberger e Mosè Bianchi di Monza), per 604.000,00; la messa in sicurezza dei solai mediante sostituzione dei controsoffitti presso la succursale dell’istituto Gandhi di Besana Brianza, per un investimento da 55.000 euro. Inoltre, si sta pianificando l’utilizzo delle risorse provenienti da Regione Lombardia, circa 3 milioni, che l’ente ha deciso di destinare principalmente all’edilizia scolastica. (segue) (com)