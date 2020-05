Fase 2: Provincia di Monza Brianza pronta a riaprire i cantieri di strade e scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si sono mai fermate le attività di sfalcio dell’erba sull’intera rete di competenza e la manutenzione ordinaria del verde sui margini stradali. Si sta completando il rifacimento della segnaletica orizzontale su alcuni tratti asfaltati nel mese di ottobre 2019. Entro maggio sarà realizzato l’attraversamento pedonale con impianto di illuminazione lungo la sp 178 presso il Comune di Cornate d'Adda. Si stanno programmando per i primi giorni di giugno gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la tratta della Milano-Meda di competenza a completamento dei lavori eseguiti nel 2018 per un importo di 1.640.062 euro. Le opere riguardano la sostituzione di guard rail danneggiati oppure non più adeguati alle esigenze di traffico attuali; la sostituzione di tratti di pavimentazione stradale; la risagomatura di tratti della cunetta per la raccolta delle acque piovane. Si stanno concludendo i due progetti esecutivi, da appaltare, per la riasfaltatura delle strade, finanziati dal Mit per un investimento complessivo di circa 2.000.000. Si stanno definendo i protocolli di sicurezza per la riapertura del cantiere della tangenzialina dell’ospedale sulla Sp6. (segue) (com)