Fase 2: Provincia di Monza Brianza pronta a riaprire i cantieri di strade e scuole (4)

- Per quanto riguarda l’operazione ponti sicuri, infine, sulla Milano-Meda si riparte a fine maggio con le prove di carico per il rinnovo dei certificati di idoneità statica di tre ponti: il cavalcavia di via Manzoni a Binzago, il sottovia di via san Benedetto a Cesano Maderno e il cavalcavia dii via Tre Venezie, allo svincolo di Meda. Si sta definendo il piano delle ispezioni visive sugli altri trenta ponti della Milano – Meda, con attività diurne per non creare disagi alla circolazione. A breve si procederà all’aggiudicazione di professionisti per l’esecuzione dei lavori di risanamento del cavalcavia di via Pastrengo a Varedo, del cavalcavia di via Bertacciola a Bovisio Masciago, dei ponti 12 e 26 e per l’esecuzione dei lavori di risanamento dei cavalcavia di viale Brianza e di via monte Tre Croci a Varedo: i due interventi, entrambi in convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Monza Brianza, prevedono finanziamenti rispettivamente pari a 1.800.000 e 1.000.000 euro. I lavori potranno essere avviati a fine 2020, così da rispettare la limitazione contenuta nel certificato di idoneità statica. Ispezioni visive complesse di rinnovo sono in programma tra giugno e luglio su tre manufatti vari disposti sulla rete stradale provinciale. (com)