Egitto: premier Madbouli, "troppi contagi, manteniamo le regole restrittive"

- Il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, ha annunciato oggi l'estensione delle misure anti-coronavirus fino alla fine del Ramadan, il prossimo 23 maggio. Nel corso di una conferenza stampa trasmessa dall’emittente televisiva nazionale, il titolare dell’esecutivo ha dichiarato: “Considerando l’aumento dei tassi di contagio, abbiamo deciso di mantenere in vigore le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus fino alla fine del Ramadan”. Finora nel paese si registrano 469 morti e 7.588 contagiati dal virus Sars-Cov-2, secondo le stime ufficiali. L’esecutivo ha confermato, dunque, per altre due settimane il coprifuoco notturno, la chiusura parziale di centri commerciali, ristoranti, e la chiusura completa di bar e parchi giochi. L’esecutivo egiziano “si è fatto carico di enormi oneri economici dall’inizio di questa crisi, come avvenuto in molti altri Stati”, ha affermato. Madbouli ha ricordato che il governo “non ha voluto attuare la serrata totale per evitare il collasso (economico) avvenuto in parecchi paesi”. L’esecutivo “ha presentato diverse iniziative e agevolazioni per garantire che i diversi settori economici non venissero colpiti pesantemente”. In particolare, ha proseguito Madboli il governo “ha versato sovvenzioni per il lavoro regolare e irregolare, soprattutto in quei settori maggiormente colpiti”. (segue) (Cae)