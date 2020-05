Egitto: premier Madbouli, "troppi contagi, manteniamo le regole restrittive" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado ci siano stati inviti ad adottare misure di austerità e un bilancio deflazionistico, “abbiamo presentato un bilancio ambizioso che prevede il miglioramento del tenore di vita dei cittadini, attraverso lo stanziamento di 100 miliardi di sterline egiziane (circa 6,5 miliardi di dollari) per l’aumento dei salari e delle pensioni nell’anno fiscale 2020/2021”, ha spiegato Madbouli. L’anno fiscale 2020/2021 prenderà il via il prossimo primo luglio. L’esecutivo ha aumentato gli investimenti nei settori vitali del paese, tra cui quello sanitario per il quale è prevista una spesa del 75 per cento superiore rispetto all’anno fiscale precedente. Nell’anno fiscale 2020/2021, infatti, il governo destinerà 230 miliardi di sterline egiziane (circa 14,6 miliardi di dollari) al settore sanitario, per sostenere il settore privato e creare maggiori posti di lavoro. Madbouli ha proseguito: “Abbiamo bisogno di creare tra gli 800 e i 900 mila posti di lavoro ogni anno. Queste iniziative stanno esercitando forti pressioni sull’economia egiziana”. Invitando i cittadini a rispettare le misure introdotte, il primo ministro ha sottolineato che “verranno adottate misure più rigorose per ridurre le perdite, se la crisi continuerà”. Soltanto nella serata di ieri, 6 maggio, sono state notificate circa 4 mila violazioni del coprifuoco. “Più a lungo permarrà la crisi, maggiori saranno le perdite. Vogliamo che questa crisi finisca”, ha concluso. (Cae)