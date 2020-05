Ue: Michel a telefono con premier indiano Modi, focus su Covid-19 e partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato oggi con il primo ministro indiano, Narendra Modi, "su come l'Ue e l'India possono guidare una maggiore cooperazione globale nella lotta al Covid-19". Lo ha scritto Michel su Twitter, aggiungendo di accogliere "con favore la leadership indiana nell'affrontare il virus nella regione e nel mondo". Inoltre, "abbiamo anche discusso del nostro partenariato strategico, come catalizzatore per la ripresa economica", ha concluso Michel. (Beb)