Lombardia: via libera in commissione regionale Bilancio a legge su guardie ecologiche volontarie

- Sono stati approvati in commissione Bilancio di Palazzo Pirelli i progetti di legge sulle nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui è relatore il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta. "Un provvedimento – spiega il consigliere lombardo in una nota – che aggiorna la legge esistente e che stanzia più di 2 milioni di euro nel triennio 2020-2022 per consentire alle guardie ecologiche volontarie (Gev) di poter svolgere ancora meglio il loro prezioso compito a difesa dei parchi e delle aree verdi lombarde. Ci saranno maggiori strumenti per prevenire e controllare l'abbandono di rifiuti nei boschi e il rilascio di inquinanti nei corsi d'acqua, ma anche per tutelare la biodiversità e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla cura dell'ambiente"."Il finanziamento annuale di 520 mila euro (370 mila in parte corrente e 150 mila per investimenti) - precisa Corbetta - è finalizzato a molteplici interventi, dalle iniziative di educazione ambientale per le scuole, i corsi di formazione e di aggiornamento per le Gev, spese per il vestiario e per gli affitti delle sedi. Le risorse possono inoltre essere utilizzate per acquistare nuovi mezzi di trasporto (auto, biciclette, motorini) attrezzature informatiche, elettroniche e strumentali (cannocchiali, torce, materiale ottico), strumenti di protezione per le Guardie e tutto ciò che è indispensabile per l'esercizio della loro attività". "La legge - prosegue - finanzia poi con 127 mila euro annui la copertura assicurativa delle Gev contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Si prevede inoltre l'organizzazione della Giornata delle guardie ecologiche volontarie, finalizzata a promuovere fra i cittadini lombardi il servizio di vigilanza ecologica e rafforzare l'opera dei volontari. Per la realizzazione della Giornata annuale delle Gev è stata quantificata una spesa di 30 mila euro". La legge verrà discussa la prossima settimana per l'approvazione definitiva in aula al Pirellone. (com)