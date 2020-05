Iran-Iraq: aperto dopo un giorno di sciopero valico frontaliero di Parviz Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi i flussi commerciali dal valico frontaliero di Parvioz Khan, sul confine tra Iraq e Iran, dopo un giorno di sciopero degli autisti iracheni. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". Gli autisti iracheni sarebbero entrati in sciopero a causa dell'introduzione di una norma che fa loro pagare un'assicurazione per eventuali danni al carico durante il trasporto dello stesso sui camion. Circa il 54 per cento dei prodotti non petrolifero iraniani esportati in Iraq passano dal valico di Parviz Khan. (Res)