Nord Africa: vice ministra Sereni ed eurodeputato Cozzolino, sostegno per superamento pandemia

- E' necessario sostenere i paesi del Maghreb nella fase di superamento della pandemia di Coronavirus. E' quanto hanno discusso la vice ministra degli Affari esteri italiana Marina Sereni e l'eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino, presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, oggi un colloquio telefonico. Lo si apprende da una nota stampa del Pd al Parlamento europeo dove si spiega che l'oggetto del confronto sono stati gli sviluppi dell'evoluzione della pandemia di Coronavirus nei paesi del Maghreb, un'area di importanza strategica per l'Italia e l'intera Unione europea. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dell'emergenza sanitaria e all'esame della situazione socioeconomica. Sereni e Cozzolino si sono detti concordi sulla necessità di sostenere i paesi del Maghreb nella fase di superamento dell'emergenza e hanno valutato positivamente il coordinamento fra l'azione del governo italiano e quella delle istituzioni europee, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb del Parlamento europeo. (Beb)