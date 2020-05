Italia-Cina: ambasciatore a Pechino in collegamento online con consiglio direttivo Associazione accademici italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo il primo appuntamento di dialogo virtuale tra l’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari, e il consiglio direttivo dell’Associazione degli accademici italiani in Cina (Aaiic), presieduta da Ivan Cardillo. Lo rende noto la sede diplomatica in un comunicato. Fondata nel dicembre del 2015 su impulso dell’ambasciata e della rete consolare in Cina, l’Aaiic conta oggi più di 150 soci tra docenti e ricercatori italiani attivi oltre 40 università distribuite su tutto il territorio cinese ed impegnati con importanti progetti nazionali e internazionali in numerose discipline, dall’ambito scientifico-tecnologico a quello delle scienze sociali, sino all’area umanistica. Forte di una solida tradizione storica di cooperazione scientifica intergovernativa, la collaborazione nella ricerca tra Italia e Cina è il frutto di oltre 800 accordi e intese tra istituti accademici cinesi e italiani. (segue) (Com)