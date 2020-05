Italia-Cina: ambasciatore a Pechino in collegamento online con consiglio direttivo Associazione accademici italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argomento principale dell’incontro tenutosi in videoteleconferenza sono state le opportunità di rafforzamento della collaborazione tra l’Aaiic, le istituzioni e le altre componenti del Sistema Italia nell’ideare e realizzare le future attività dell’associazione, anche con uno sguardo alle tematiche dei cambiamenti ambientali. È stata anche un’occasione di ascolto e di riflessione sulle esigenze e le prospettive degli accademici italiani in Cina dinanzi alle sfide poste dall’epidemia di Covid-19 e dall’impatto delle misure per il suo contenimento. "Ho sentito il dovere - ha dichiarato l’ambasciatore Ferrari - di far sentire il sostegno dell’ambasciata agli accademici italiani in Cina in un momento complesso come questo, che meglio non potrebbe ricordarci l’importanza e il valore della ricerca. Essa costituisce uno dei settori più importanti sui quali è costruito il rapporto bilaterale italo-cinese. Anche da questo punto di vista, ritengo fondamentale il ruolo dell’Aaiic, già espressione di una realtà associativa che rappresenta un segmento tra i più vitali, qualificati ed apprezzati della comunità italiana in Cina". (Com)