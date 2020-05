Fase 2: Soprintendenza speciale Roma, ripartono i cantieri e i restauri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima settimana della fase 2 la Soprintendenza speciale di Roma ha iniziato a riavviare i suoi cantieri e i suoi interventi di restauro, sospesi alla fine di marzo in ottemperanza ai decreti per il contenimento del coronavirus. Sono ripartiti gli interventi al Palazzo della Sapienza, su Corso Rinascimento, nel settore degli uffici del Senato della Repubblica, con il rifacimento del tetto. Riavviati anche i lavori di verifica sismica e miglioramento strutturale del Palazzo della Sapienza nel settore Est su via del Teatro Valle, che interessano la Sala Alessandrina, la chiesa di Sant’Ivo e l'Archivio di Stato di Roma, che corrispondono all'area più antica dello Studium Urbis. Lo comunica l'Ente in una nota. "Con questi primi cantieri - dichiara Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma - entriamo nella fase 2 e, come è sempre stato fatto, in assoluta sicurezza". (segue) (Com)