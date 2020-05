Fase 2: Soprintendenza speciale Roma, ripartono i cantieri e i restauri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come voluto dal ministro Dario Franceschini siamo pronti a far ripartire altri interventi di restauro per la conservazione delle opere d’arte - continua Daniela Porro -. Sono diversi i cantieri nelle chiese, nei siti archeologici e nei luoghi della cultura in cui riprenderanno le attività. Il patrimonio culturale della città, nella sua unicità, necessita di una cura costante che la Soprintendenza Speciale di Roma si impegna a garantire quotidianamente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza straordinarie". Nel corso della prossima settimana ripartiranno altri cantieri, quali Sant'Agostino in Campo Marzio (restauro delle volte della navata centrale e della controfacciata); Santa Maria Maddalena (messa in sicurezza dell'interno della cupola, della facciata, delle statue e degli apparati lignei, della cantoria). Seguiranno Santa Maria sopra Minerva (messa in sicurezza transetto); Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (restauro grandi tele); Sant'Andrea delle Fratte (campanile di Borromini); Acquedotto Claudio a Santa Croce in Gerusalemme (messa in sicurezza). (Com)