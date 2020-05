Rai: Di Nicola (M5s), serve piattaforma multimediale per didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che la Rai metta in campo una Piattaforma Multimediale per la didattica a distanza. Lo sostiene il senatore e vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, Primo Di Nicola (M5s). “Con programmi e lezioni definite dal ministero dell'Istruzione nell'ambito di un accordo quadro con la Rai. In maniera da rendere stabile e strutturale quello che il servizio pubblico ha già iniziato a fare con le scuole chiuse per l’ermegenza Covid 19 – scrive in una nota -. In commissione di Vigilanza Rai sono state depositate varie risoluzioni. Ma mentre Pd, FI e Lega si limitano a proporre solo l'istituzione di un canale digitale per questo scopo, noi vogliano di più, perchè il digitale terrestre in molte zone del nostro paese non è disponibile per tutti gli utenti. La Piattaforma Multimediale che noi proponiamo, oltre a rimediare alle conseguenze di quel digital divide che penalizza ancora milioni di cittadini che non hanno neanche la fortuna di usufruire di un segnale Rai adeguato, intende mettere a frutto tutte le risorse della tecnologia. E nella piattaforma, oltre il canale tv, vogliamo anche strumenti come quello radiofonico, ovviamente Internet e, laddove gli utenti non abbiano accesso a questi strumenti, desideriamo sia data la possibilità agli studenti di seguire le lezioni semplicemente con una normale linea telefonica". (segue) (com)