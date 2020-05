Rai: Di Nicola (M5s), serve piattaforma multimediale per didattica a distanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per avviare questo grande progetto innovativo - prosegue Di Nicola -, pensiamo sia opportuno un ciclo di audizioni con i vertici Rai e tutti i ministeri coinvolti, a cominciare dall'Economia dove il ministro Gualtieri dovrà trovare le risorse finanziarie per consentire al servizio pubblico di investire sulla rete dei ripetitori di segnale al momento inaccettabilmente deficitario. Vogliamo anche verificare, per garantire una decente copertura Internet per tutti gli italiani, se sia il caso che gli impianti Rai, una volta rafforzati e capillarmente presenti sul territorio nazionale, possano essere utilizzati anche per garantire la massima diffusione delle connessioni Web, magari anche attraverso accordi di mercato con le compagnie telefoniche. Siamo fiduciosi sul fatto che su questo grande progetto di innovazione tecnologico-culturale della Piattaforma Multimediale per la scuola a distanza si possa in Vigilanza arrivare ad una risoluzione unitaria insieme alle altre forze politiche che come noi hanno depositato una proposta di risoluzione”. (com)