Coronavirus: da regione Lombardia 200.000 mascherine a tribunali

- Sono 200.000 le mascherine per uso civile indirizzate agli uffici giudiziari in vista della riapertura al pubblico di lunedì 11 maggio. Regione Lombardia ne garantirà 133.000 al distretto giudiziario della Corte d'Appello Milano e 67.000 a quella di Brescia. I dispositivi sono stati consegnati oggi alle Prefetture delle due città capoluogo. Il ritiro delle 200.000 mascherine è avvenuto, al magazzino regionale di Rho-Pero, da Vigili del Fuoco e nei prossimi giorni saranno distribuite al personale degli uffici giudiziari di tutta la Regione. "In vista della ripresa dell'attività giudiziaria, Regione ha voluto dare il proprio contributo anche alla sicurezza di chi lavora presso Tribunali e uffici del Giudice di pace della Lombardia - ha commentato l'assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni - benché non vi sia nessun obbligo giuridico o prescrizione normativa che ci imponga di fornire dispositivi alla popolazione civile, proseguiamo con convinzione a distribuire quante più mascherine possibile ai nostri concittadini". Regione Lombardia ha già distribuito nelle settimane oltre 16 milioni di mascherine attraverso canali diversi, 700.000 delle quali solo lunedì a Trenord per metterle a disposizione dei viaggiatori. Oltre 400.000 sono state consegnate al volontariato di Protezione civile, 13.500.000 ai Comuni per la distribuzione alla popolazione, 100.000 alle Forze dell'ordine operanti in Lombardia, 630.000 ad altri soggetti che hanno avuto funzione di 'distributori' per la cittadinanza (farmacie ed edicole). Altre 330.000 alle aziende del Trasporto pubblico locale, e infine, 300.000 agli operatori e agli addetti delle aziende municipalizzate attraverso la Confservizi e 1.000.000 per il personale delle aziende di ristorazione e pulizie che operano nelle strutture sanitarie. (Com)