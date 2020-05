Imprese: Italia rischia crisi economica, ma la spinta del mercato interno riduce le perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia rischia una grave, profondissima, crisi, ma esiste la possibilità che alcuni suoi sforzi, in termini collettivi, riducano il danno. Ad esempio che il mercato interno, se debitamente sostenuto, riduca le perdite di export. In parte è quello che sembra emergere dall’analisi trimestrale dei dati Istat parametrica allo stesso periodo dell’anno scorso, almeno per quanto riguarda settori come l’agroalimentare e il commercio a dettaglio. Dallo studio, in dettaglio, il reale e drastico crollo delle vendite riguarda il settore dei beni non alimentari, dove si segnala un crollo, a marzo, del 36 per cento in termini di valore e del 36,5 in termini di volumi. I beni alimentari invece si mantengono sostanzialmente stazionari, con una leggera flessione dello 0,4 per cento. Il commercio al dettaglio diminuisce nel trimestre 2020 segnato dall’emergenza coronavirus e dal lockdown del 5,8 per cento rispetto al primo trimestre 2019. Non un tonfo. E questo per alcuni punti su cui il mercato ha frenato la caduta. Primo: il commercio dei beni alimentari registra un aumento di circa il 2 per cento nel trimestre. (segue) (Rin)