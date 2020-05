Imprese: Italia rischia crisi economica, ma la spinta del mercato interno riduce le perdite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Va bene la grande distribuzione, più del piccolo negozio di quartiere, ma soprattutto va a gonfie vele l'e-commerce anche nel settore dei rifornimenti di cibo (in aumento del 20 per cento). Altro settore commerciale che è rimasto in positivo, anzi in rimonta, modificando anche gli induci sull'import, è quello degli apparecchi elettronici come computer e tablet. Rispetto all'export, nel confronto trimestrale, se pesante è stato il colpo ai prodotti di beni durevoli e semi lavorati indirizzati ai mercati internazionali (tessile-abbigliamento-pelli in calo del 4,1 per cento a marzo, macchinari in calo del 3,8, autoveicoli in calo del 3,7) effetti più contenuti si registrano, anche qui, per quanto riguarda prodotti alimentari e bevande, in calo solo dell'1,9 per cento. L'impatto del lockdown dei paesi esteri - è la stima dell'Istat - porterebbe in dote una flessione del 3,4 per cento su base annua del valore del settore manifatturiero italiano, di cui lo 0,5 per cento solo a causa della contrazione dell'economia tedesca, che incide soprattutto su metallurgia, chimica, automotive, apparecchi elettrici, gomma e plastica. La chiusura delle attività ha penalizzato soprattutto le imprese esportatrici, meno quelle con vocazione sui mercati extra Ue a controllo estero e in misura ancora più accentuata- è l'annotazione - se si elimina dal confronto il settore della cantieristica, cioè Fincantieri. Eppure, a partire dall'ultima settimana di aprile, lo studio Istat segnala anche una ripresa di fiducia dei cittadini sull'economia basato sull'analisi dei flussi di Twitter. Il mercato italiano sembra dunque reagire più prontamente.