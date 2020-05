Imprese: Italia rischia crisi economica, ma la spinta del mercato interno riduce le perdite (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’emergenza da Covid-19 è intervenuto un cambiamento nel linguaggio pubblicitario che secondo alcuni esperti di comunicazione e marketing rimarrà come uno spartiacque. La maggior parte dei marchi più noti ha dovuto modificare in velocità i propri messaggi perché con la nuova situazione di lockdown aveva fatto invecchiare precocemente e repentinamente gli spot televisivi a base di abbracci e baci intorno a tavole imbandite e pacche sulle spalle al banco di un bar. Anzi, proprio i messaggi basati sulla convivialità e sulla vicinanza fisica rischiavano di essere improvvisamente sentiti come inquietanti, ribaltandone il “sentiment”. Così molte aziende, soprattutto della grande distribuzione e del settore agro-alimentare, riscoprono invece valori patriottici, bandiere tricolore, immagini delle bellezze italiane e voci fuoricampo commosse. L’esempio più emblematico è quello della campagna #Italiacheresiste di Barilla in ringraziamento alle proprie maestranze, agli operatori sanitari e agli addetti dei settori strategici per gli approvvigionamenti, con la voce di Sophia Loren che legge un testo redatto dalla scuola di scrittura creativa Holden di Torino, fondata dallo scrittore Alessandro Baricco. Ma anche il portale assicurativo Segugio ha seguito la stessa linea, mantenendo il tono ironico che caratterizza la comunicazione del marchio. E così Poltronesofà ha aggiornato la sua, ancora basata sui lavoratori dell’impresa e sull’italianità dell’azienda. Anche le grandi compagnie energetiche, a cominciare da Eni, si sono adeguate. (segue) (Rin)