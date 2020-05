Imprese: Italia rischia crisi economica, ma la spinta del mercato interno riduce le perdite (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E persino le pubblicità di sciampi e compagnie telefoniche estere per il m mercato italiano hanno studiato un cambio di passo meno internazionale e più inquadrato nella situazione attuale. O alcune banche, come Bpm che ha appena lanciato la sua nuova campagna, calibrata sulla ripartenza della fase 2 e sull’insediamento nel territorio più martoriato dalla pandemia, quello lombardo, proponendosi come motore del rilancio economico. “Una pubblicità efficace si allinea sempre con il sentimento diffuso del suo pubblico - spiega ad Agenzia Nova Annamaria Testa, consulente per la comunicazione e saggista - perché la pubblicità vende sogni ma non sogni in contrasto con l’esperienza generale”. E secondo Testa il sentimento più diffuso oggi è la grande incertezza sul futuro, da cui discende un bisogno di rassicurazione. Non soltanto in Italia. “Anche negli Stati Uniti, come mostra un video divertente su YouTube, la pubblicità di questo periodo insiste sulla parola ‘insieme’, quasi come un refrain. ‘Insieme ce la faremo’, cose così. Non so se funzionino come messaggi pubblicitari - ammette Testa - ma è stato necessario cambiare approccio in corsa. (segue) (Rin)