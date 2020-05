Imprese: Italia rischia crisi economica, ma la spinta del mercato interno riduce le perdite (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Inoltre anche il mondo della pubblicità ha voluto dare il suo contributo diffondendo messaggi virtuosi come collaborare, restare a casa, tesi ad alimentare il clima di solidarietà nazionale. Sono messaggi che più che portare vantaggi alla singola azienda, contribuiscono a un clima generale". Secondo l'analista riguardo all'attenzione verso il mercato interno, "è chiaro che le aziende, dato il calo dell'export e anche dell'importazione di prodotti esteri, si sono naturalmente rivolte verso un consumatore attento al Made in Italy soprattutto agroalimentare, che poi è già da tempo sinonimo di garanzia di sapore, genuinità, non contraffazione, salubrità". Ma Testa nota anche che "con il Covid è stato definitivamente rotto un tabù, quello che riguarda la bandiera italiana, ormai simbolo non più di nazionalismo ma di nazione, di Italia. Il tricolore - è la sua opinione - è stato definitivamente sdoganato in questo senso durante l'emergenza Covid".