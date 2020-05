Imprese: Italia rischia crisi economica, ma la spinta del mercato interno riduce le perdite (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Donatella Corsaro, docente di marketing e comunicazione all’università Iulm, il Covid-19, “non rivoluzionerà la comunicazione di vendita ma accelererà in maniera vorticosa alcuni processi già in corso”. Nel futuro, secondo la docente, “anche lo storytelling cambierà”. “Non solo attivazione emotiva e storie coinvolgenti per catturare l’attenzione, ma anche e sempre più una storia supportata da dati e risultati concreti come modalità generale di credibilità e pertanto, gettare le basi per la fiducia”. Corsaro aggiunge che “la comunicazione di vendita del futuro dovrà essere incentrata sulle persone e non importa se consumatori o manager aziendali, si tratta sempre di persone e quello che compreranno sarà, in primis, fiducia”. (Rin)