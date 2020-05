Africa: Cedeao, non abbiamo ordinato farmaco malgascio Covid-Organics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha negato di aver ordinato un pacco di Covid Organics (Cvo), il farmaco sviluppato in Madagascar a base di artemisia e proposto dal presidente malgascio Andry Rajoelina come rimedio al Covid-19. "Desideriamo dissociare la Cedeao e la sua istituzione sanitaria Waho da questa affermazione e informare il grande pubblico che non abbiamo ordinato il suddetto farmaco Cvo", si legge in un comunicato della Cedeao. Il dibattito sulla bevanda sviluppata dall'istituto di ricerca malgascio Imra si è acceso dopo che le autorità della Guinea-Bissau ne hanno ordinato alcune dosi, accogliendo il pacco con una cerimonia in gran pompa e annunciando l'intenzione di distribuirla ad altri paesi africani. Nel comunicato, la Cedeao precisa di non essere ostile a contributi tradizionali, dal momento che questi sono però stati scientificamente testati e provati. (segue) (Res)