Africa: Cedeao, non abbiamo ordinato farmaco malgascio Covid-Organics (2)

- Dopo che il presidente malgascio ha annunciato la sua intenzione di distribuire in Africa il Covid-Organics, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha messo in guardia dall'affidarsi a rimedi improvvisati e sostenuto che per il momento non ci sono prove scientifiche sull'efficacia del rimedio malgascio. L'accademia medica nazionale (Anameh) del Madagascar ha ugualmente messo in dubbio l'efficacia del rimedio, mentre il Centro africano per le malattie e la prevenzione (Africa Cdc) ha detto di aver avviato colloqui con Antananarivo. (Res)