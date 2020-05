Francia: a metà novembre primi casi positivi al coronavirus all'ospedale di Colmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dottor Michel Schmitt, capo dipartimento radiografia dell'ospedale di Colmar, in Francia, ha annunciato in un comunicato di aver riscontrato i primi casi sospetti di pazienti positivi al coronavirus già "dal 16 novembre". Il dottore ha rivisto insieme alla sua squadra medica 2.456 scansioni toraciche effettuate tra il primo novembre e il 30 aprile, individuando delle persone risultate affette da Covid-19 già a metà novembre. Schmitt afferma di aver notato "una progressione molto lenta dell'incidenza della patologia fino alla fine di febbraio. Il dipartimento radiografia ha fatto sapere di aver lanciato in collaborazione con il Centro nazionale della ricerca scientifica uno studio di questi risultati che potrà essere approfondito con dati biologici o rapporti dei ricoveri". (Frp)