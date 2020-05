Coronavirus: Del Re, pandemia impone ripensamento nutrizione e sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia di Covid-19 nutrizione e sicurezza alimentare sono a rischio e devono essere ripensati. Lo ha dichiarato su Twitter la viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re. “La Food Coalition proposta dall’Italia alla Fao è uno strumento importante per rafforzare la sicurezza alimentare globale minacciata dalla crisi”, ha aggiunto. “Si tratta di un meccanismo multilaterale e multisettoriale in grado di creare una rete di solidarietà internazionale per rispondere alle criticità causate dalla pandemia in ambito alimentare. L’iniziativa intende sostenere la Fao nelle sue attività di analisi dell’impatto del Covid-19 sul sistema di approvvigionamento alimentare globale. Costituisce inoltre una piattaforma di scambio tra esperti del settore pubblico e privato e della società civile, per condurre studi e ricerche sullo scenario post Covid-19”, ha ricordato Del Re. “La Food Coalition intende anche avvalersi della collaborazione già esistente tra la Fao e oltre quaranta alleanze parlamentari contro la fame e la malnutrizione”, ha aggiunto. (Res)